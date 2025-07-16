Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) задержали митрополита Александрийского и Светловодского Украинской православной церкви (УПЦ) Боголепа и выписали ему повестку. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

«Как сообщают источники СПЖ, в часть его пока не забрали. Архиерею выписали повестку и административный протокол», — говорится в публикации.

По информации журнала, в настоящее время митрополит находится на свободе.

Митрополиту Боголепу — 47 лет. Как и у других представителей епископата и духовенства УПЦ, у него нет брони от мобилизации, и, согласно нынешнему закону, он может быть отправлен на фронт на общих основаниях. При этом представители других конфессий получают бронь от призыва.

Так, 12 июня сотрудники территориального центра комплектования ТЦК задержали в городе Ровно настоятеля храма святой великомученицы Параскевы Украинской православной церкви Александра Жука.

1 июля сообщалось, что полковник Вооруженных сил Украины Лариса Полянская руководит масштабной рассылкой повесток священнослужителям УПЦ.

Ранее пленный украинец сообщил о хаосе в командовании ВСУ.