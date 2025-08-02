В пригороде Львова вырубили 70 деревьев из-за их советского происхождения

В населенном пункте Городок под Львовом в ходе реконструкции центральной площади перед ратушей были вырублены 70 деревьев. Об этом пишет украинское издание «Ваш город».

«Эти деревья были посажены в советское время без надобности», — сказал глава Городоцкого горсовета Львовской области Украины Владимир Ременяк.

По его словам, на их месте посадят более 120 декоративных низкорослых кустарников.

Проект реконструкции площади реализуется в сотрудничестве с польскими партнерами в рамках программы Interreg NEXT Польша — Украина. Отмечается, что работы обойдутся в 27,3 миллиона гривен, при этом 60% от этой суммы оплатит Евросоюз.

В июне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что на Украине «декоммунизировали» советский сорт черешни «Валерий Чкалов», переименовав его «в честь террористов Буданова и Малюка».

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее минкульт Украины отчитался об итогах десяти лет декоммунизации.