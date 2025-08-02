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Стала известна причина поножовщины в московской семье

«112»: причиной поножовщины в Москве стал семейный конфликт
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Семейный конфликт стал причиной нападения с ножом на улице Обручева в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Канал выяснил, что молодой человек, напавший на своих родственников, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По данным источника, в последние три дня его поведение было заметно раздражительным.

Утром между ним и членами семьи произошла ссора, в ходе которой он взял нож и ранил отца, мать и сестру.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Москвы.

Накануне в Обнинске конфликт двух пациентов больницы закончился потасовкой с бритвой. Инцидент произошел в ночь с 31 июля на 1 августа в отделении пульмонологии КБ № 8. Двое мужчин вступили в конфликт, после чего один из них достал бритву и нанес несколько порезов другому. Затем нападавший сбежал из палаты.

Ранее суд в Тюмени вынес приговор фигурантам дела о резне в больнице.

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