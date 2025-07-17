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Суд в Тюмени вынес приговор фигурантам дела о резне в больнице

В Тюмени суд приговорил двух азербайджанцев за расправу над пациентом ОКБ №2
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Тюменский областной суд вынес заочные приговоры двум гражданам Азербайджана, совершившим нападение на пациента Областной клинической больницы (ОКБ) №2 одиннадцать лет назад. Об этом сообщила объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Насими Паше оглы Амирасланову назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Бахрузу Рагиму оглы Набиеву — 16 лет лишения свободы. Отсчет срока наказания начнется со дня передачи осужденных правоохранительным органам Российской Федерации. Оба фигуранта объявлены в федеральный розыск.

Вечером 29 мая 2014 года в кафе «Баку», расположенном в Тюмени, произошла драка, в результате которой один из мужчин получил ножевое ранение. Пострадавшего доставили в ОКБ № 2, однако спасти его не удалось. Впоследствии в ту же больницу был доставлен оппонент потерпевшего.

Амирасланов и Набиев, полагая, что доставленный пациент виновен в кончине их товарища, напали на него в больнице. Они сбросили его с медицинской каталки на пол, избили ногами, а затем нанесли удары скамейкой. После этого они вытащили пострадавшего на улицу и нанесли ему ножевые ранения в шею и грудь. Спасти пострадавшего в медицинском учреждении не удалось.

30 июня стало известно, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева передала российской стороне обращение в связи с задержаниями в Екатеринбурге уроженцев республики, а также обратилась по данному делу в Генеральную прокуратуру РФ.

Ранее Россию обвинили в нарушении прав азербайджанцев.

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