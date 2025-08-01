Пациент российской больницы напал на соседа по палате и порезал его бритвой

В Обнинске конфликт двух пациентов больницы закончился потасовкой с бритвой. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

Инцидент произошел в ночь с 31 июля на 1 августа в отделении пульмонологии КБ № 8. Двое мужчин вступили в конфликт, после чего один из них достал бритву и нанес несколько порезов другому. Затем нападавший сбежал из палаты.

Пострадавший получил неглубокие травмы, его жизнь вне опасности, он продолжает лечение. Нападавшего после произошедшего перевели в психиатрическое отделение.

До этого в Иркутске пациент напал с ножом на персонал больницы. Заместитель главного врача и секретарь городской клинической больницы №8 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Ранее суд в Тюмени вынес приговор фигурантам дела о резне в больнице.