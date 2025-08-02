В Минтрансе РФ описали ситуацию на Крымском мосту после возобновления движения

Минтранс РФ: все пункты досмотра на Крымском мосту задействованы на 100%

Все посты досмотра на Крымском мосту задействованы на 100%. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта РФ в Telegram-канале.

«После временной остановки движения наблюдаются скопления», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что в 13:00 мск перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани скопились 2,2 тыс. автомобилей. При этом время ожидания составило около пяти часов.

Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ожидали 290 машин. Время в очереди — примерно один час, отмечается в публикации.

В ночь на 2 августа на Крымском мосту приостановили движение автомобильного транспорта. Причина такого решения не уточнялась. Людей, находившихся на мосту и в зонах досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение машин по Крымскому мосту возобновили только утром. Ограничения действовали около пяти часов.

В июле сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали 48-летнего жителя Севастополя по подозрению в призывах к ракетным ударам по Крымскому мосту. Посты с соответствующим содержанием мужчина публиковал в мессенджере Telegram.

Ранее туристам посоветовали изучать альтернативные маршруты в Крым.