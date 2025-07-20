Туристам посоветовали изучить альтернативные маршруты в Крым

Российский союз туриндустрии (РСТ) посоветовал туристам изучить альтернативные маршруты в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным РСТ, перед мостом со стороны Тамани образовалась крупная пробка. «Уточняется, что на участке протяженностью несколько километров скопилось около 1000 автомобилей. Со стороны Крымского полуострова движение также затруднено - в пробке находится порядка 100 машин», — говорится в публикации.

Среднее время ожидания составляет от двух до трех часов, подчеркнули в союзе.

В РСТ предложили воспользоваться железнодорожным сообщением и сухопутными маршрутами. Автомобилистам посоветовали запастись водой и необходимыми вещами на случай длительных задержек в пути.

До этого сообщалось, что в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани по состоянию на 11:00 мск 20 июля скопилось 826 автомобилей.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.