В Ростовской области объявили ракетную опасность

В Ростовской области объявлены ракетная опасность и опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

«Объявлена ракетная опасность по всей территории Ростовской области», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендовано срочно укрыться в подвалах или подземных парковках. По данным агентства, жителей региона также предупредили об опасности атаки беспилотников.

1 августа опасность атаки БПЛА также была объявлена на территории Ставропольского края.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 60 украинских беспилотников самолетного типа. По информации военного ведомства, 31 БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, 12 — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем. Кроме того, три беспилотника были сбиты над Воронежской областью, по два — над Липецкой и Тульской областями, один — над Азовским морем.

Ранее в Северной Осетии объявили опасность атаки беспилотников.