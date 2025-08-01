За ночь над Россией сбили 60 украинских беспилотников

Минобороны: за ночь над регионами РФ и Черным морем сбили 60 беспилотников ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 1 августа уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, атака продолжалась с 23:30 мск 31 июля до 04:10 мск 1 августа. Уточняется, что 31 беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области, 12 — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем. Кроме того, три беспилотника были сбиты над Воронежской областью, по два — над Липецкой и Тульской областями, один — над Азовским морем.

После ночной атаки оперативные службы ликвидируют упавшие в Таганроге обломки беспилотных летательных аппаратов. Мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале уточнила, в ночь на 1 августа над акваторией Таганрогского залива работали средства ПВО. В результате атаки город не получил повреждения.

Ранее в Ростовской области ночью начался пожар на ж/д станции после атаки БПЛА.