НАСА обсуждало с «Роскосмосом» возможность спасения экипажей друг друга

В НАСА сказали, что обсуждали с «Роскосмосом» варианты спасения экипажей

Заместитель главы НАСА Кеннет Бауэрсокс рассказал, что представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства обсуждали с коллегами из «Роскосмоса» возможность взаимного спасения экипажей или оказания поддержки в организации таких миссий. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что тема спасения экипажа является важной для НАСА, и над наличием запасного плана всегда стоит задумываться, но такой план может оказаться как дорогим, так и рискованным.

Бауэрсокс отметил, что иметь готовый к запуску корабль требует значительных ресурсов и быстрой развертки, что само по себе связано с высоким уровнем риска. При этом он добавил, что на встречах с партнерами из «Роскосмоса» уже обсуждалась перспектива взаимного спасения экипажей.

Также он напомнил, что миссия «Аполлон - Союз», осуществленная 50 лет назад, была нацелена на демонстрацию возможности встречи на орбите и потенциального спасения экипажа в будущем.

До этого гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что договорился с исполняющим обязанности директора НАСА Шоном Даффи об эксплуатации МКС до 2028 года.

Ранее в «Роскосмосе» высказались о совместных проектах с НАСА.