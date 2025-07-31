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Глава «Роскосмоса» и и.о. главы НАСА договорились о сроках эксплуатации МКС

Баканов договорился с и.о. главы NASA об эксплуатации МКС до 2028 года
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«Роскосмос»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что договорился с исполняющим обязанности директора НАСА Шоном Даффи об эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Его слова приводит ТАСС.

«Диалог прошел неплохо. Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 года. Очень важно, что руководитель новый NASA это подтвердил», — уточнил Баканов.

При этом до 2030 года стороны будут заниматься вопросом сведения станции с орбиты.

Баканов отметил большое значение того, что прямой контакт руководителей «Роскосмоса» и НАСА состоялся.

«Шон Даффи помог нам с получением возможности прибыть сюда на совместный запуск нашей миссии, где у нас космонавт Олег Платонов вместе с американскими астронавтами запускается на Международную космическую станцию», — рассказал глава госкорпорации.

Баканов и Даффи провели переговоры 31 июля. В «Роскосмосе» отметили, что это первая очная встреча руководителей космических агентств с 2018 года. Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса и продолжение взаимодействия по другим космическим проектам.

В ходе поездки в США глава «Роскосмоса» также посетил Центр управления полетом (ЦУП) американского сегмента МКС в Соединенных Штатах.

Баканов встретился с основной оперативной группой управления российским сегментом МКС. Эта группа, базирующаяся в Хьюстоне, готова принять управление в случае, если ЦУП в подмосковном Королеве не сможет выполнять свои функции.

Помимо этого, представители «Роскосмоса» поговорили с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым, которые в настоящее время готовятся к будущим полетам в космос.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о беседах с Илоном Маском по освоению космоса.

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