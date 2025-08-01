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Украинский беспилотник ранил двух россиян в ДНР

Пушилин: два человека пострадали в ходе атаки дрона ВСУ на Пантелеймоновку в ДНР
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Reuters

В результате атаки украинского дрона на село Пантелеймоновка в ДНР пострадали два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

«В Пантелеймоновке Ясиноватского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru») пострадали парень 2003 года рождения и женщина 1977 года рождения, им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Он отметил, что в пятницу, 1 августа, по региону было совершено пять вооруженных атак с использованием беспилотников.

Также 1 августа дроны ВСУ атаковали села Нечаевка и Смородино. Оба беспилотника подорвали легковые автомобили, внутри которых находились люди. Известно о двух пострадавших, которые попали в больницу с осколочными ранениями.

До этого глава ДНР сообщал о перебоях со светом и водой наблюдаются в Донецкой народной республике (ДНР) после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Пушилина, без электроснабжения остались ряд школ и детских садов. Кроме того, отключение света произошло в нескольких больницах.

Ранее украинский беспилотник атаковал семью в Запорожье.

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