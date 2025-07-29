Глава ДНР сообщил о перебоях со светом и водой

Пушилин: в ДНР после атак ВСУ начались перебои со светом и водой

Перебои со светом и водой наблюдаются в Донецкой народной республике (ДНР) после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он рассказал, что без электроснабжения остались ряд школ и детских садов. Кроме того, отключение света произошло в нескольких больницах.

«К сожалению, коснулось это и объектов водоснабжения, здесь также работают специалисты и смотрят, что сделать, чтобы восстановиться даже в том непростом графике, в котором мы и так подаем воду», — добавил Пушилин.

В ночь на 29 июля Управление по документированию военных преступлений Украины при администрации ДНР сообщило, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали ряд городов на территории республики. Какие-либо подробности не приводились.

Утром в трех городах региона объявили ракетную опасность. Речь идет о Донецке, Макеевке и Харцызске.

25 июля украинский дрон атаковал центр Горловки в ДНР. Как рассказал мэр города Иван Приходько, в результате один дом получил повреждения. Здание расположено в поселке Победа в Центрально-Городском районе Горловки.

Ранее в ДНР при атаке беспилотника пострадали сотрудники МЧС РФ.