Украинский беспилотник атаковал семью в Запорожье

Рогов сообщил об атаке дрона ВСУ на семью в Запорожской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал семью в Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Все произошло в селе Верхняя Криница.

«Боевики ВСУ продолжают террор в отношении местного населения. Оператор дрона прекрасно видел, что бьет по мирным жителям», — сказал Рогов.

Он добавил, что в результате ранены 14-летний подросток и его родители. Состояние всех членов семьи стабильное, средней степени тяжести.

19 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Донецку. Есть пострадавшие.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Российская сторона называет атаки беспилотников террористическими актами. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, большинство дронов «летят в гражданские объекты». В США заявляли, что выступают против атак ВСУ по территории России.

Ранее Пушилин заявил о роевых атаках украинских FPV-дронов на гражданские объекты.