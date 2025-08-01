Дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области, есть пострадавшие

Два россиянина пострадали в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на автомобили в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в районе села Нечаевка Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате ранения получил мужчина. У него диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и руки, а также баротравма. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Подобная атака произошла в этот же день в селе Смородино Грайворонского округа, добавил Гладков. Там дрон также ударил по автомобилю, внутри которого был мужчина. Его с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и баротравмой бойцы территориальной обороны доставили в центральную районную больницу Грайворона. После оказания первой помощи его перевезут в белгородскую больницу №2, заключил губернатор.

Накануне Гладков сообщил, что поселок Октябрьский подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего пострадал местный житель. По словам главы региона, мужчина получил поверхностные осколочные ранения в области живота.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.