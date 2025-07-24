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Зеленский теряет власть из-за закона о НАБУ

Страна.ua: Зеленский законопроектом о НАБУ и САП значительно «сдал назад»
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Внося законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) президент Владимир Зеленский под давлением западных стран значительно изменил свою позицию, что стало стратегическим поражением и может привести к постепенной утрате контроля над властью в стране. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«САП и НАБУ вновь становятся самостоятельными и независимыми от генпрокурора структурами… В целом, Зеленский полностью «сдал назад», — пишет издание.

В документе, как сообщается, добавилось лишь требование о проверках детективов НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне, на полиграфе с использованием методики, утвержденной СБУ. НАБУ подтвердило, что законопроект уже получил одобрение.

Издание также отмечает, что изначально Зеленский не планировал вносить значительные изменения и предполагал, что законопроект будет содержать лишь небольшие уступки. Однако на президента оказали сильное давление европейские страны, вплоть до угрозы прекращения финансирования. Кроме того, власти были напуганы массовыми акциями протеста, что и стало причиной решения президента вернуться к отмененным нормам.

24 июля Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который фактически аннулирует все изменения в закон о НАБУ и САП, принятые Радой и подписанные им самим.

Ранее на Украине начались митинги после того, как рада ограничила полномочия НАБУ.

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