Зеленский будет проверять на детекторе лжи сотрудников НАБУ, у которых родственники в РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский в законопроекте о реформе антикоррупционных органов Украины предусмотрел проверку на полиграфе сотрудников, у которых есть родственники в России. Об этом сообщает украинское издание NV.

«Владимир Зеленский в новом законопроекте о принципах независимости антикоррупционных органов предложил, чтобы сотрудники правоохранительных и антикоррупционных органов, у которых есть родственники из или в России, дважды в год проходили «детектор лжи»», — говорится в сообщении издания.

Массовые протесты в стране проходят с 22 июля, на улицы городов выходят тысячи людей. Всплеск народного негодования произошел после того, как Верховная рада в режиме спецоперации приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Два дня спустя Зеленский внес еще один проект об отмене изменений, заявив в среду вечером, что он «услышал общественное мнение». Законопроект еще должен быть принят парламентом, где, как предупреждают некоторые активисты, его рассмотрение рискует быть заблокированным депутатами Зеленского. Дата рассмотрения документа пока не известна.

При этом украинские СМИ сообщали, что против Зеленского реализовывается трехэтапный план по его свержению на фоне протестов на Украине из-за ситуации с ограничением полномочий НАБУ и САП.

Ранее сообщалось, что участники протестов на Украине стали называть Зеленского и Ермака диктаторами.