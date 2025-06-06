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На границе Литвы и Белоруссии задержали мужчину с дроном

Белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой

Белорусские пограничники задержали гражданина своей страны с беспилотником на границе с Литвой. Об этом сообщается в Telegram-канале пограничного комитета Белоруссии.

Мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в Вороновском районе. В каком направлении, не уточняется. Его задержали пограничники совместно с ОМОН УВД Гродненского облисполкома

Неподалеку от места задержания мужчины были обнаружены беспилотник и пульт управления к нему, восемь батарей, зарядная станция и GPS-трекер. Сейчас инцидент продолжают расследовать для установления полной картины событий и мотивов нарушителя.

Почти ровно год назад в Белоруссии задержали две группы нарушителей с дронами у границы с Литвой в том же районе.

Задержание было произведено днем 5 июля лидскими пограничниками при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Тайфун» внутренних войск МВД. Это произошло в одном из населенных пунктов Вороновского района.

В нарушении границы с Литвой с применением квадрокоптера подозреваются местные жители, в том числе неработающие. В ходе осмотра их жилых и нежилых построек было найдено четыре беспилотника мультироторного типа, 66 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, пульты управления и другие комплектующие. Кроме того, были обнаружены тепловизор, четыре GPS-компаса и смартфон.

Ранее жители Иркутской области сбили из ружей пять дронов, атаковавших военный аэродром.

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