На Украине автомобиль забросило на дерево после удара ВС РФ

В Киеве автомобиль забросило на дерево взрывной волной после атаки ВС РФ

В Киеве автомобиль забросило на дерево взрывной волной во время вчерашнего удара Вооруженных сил РФ . Об этом сообщает издание «Страна.ua», публикуя фотографию машины.

На снимке видно, что транспортное средство застряло на высоте между стволами дерева.

По данным военкоров, российские ударные дроны-камикадзе «Герань-3» ночью 1 августа поразили промышленные объекты на северо-западе города Белая Церковь в Киевской области.

Telegram-канал «Военная хроника» писал, что дроны «Герань-3» летят со скоростью до 500 км/ч, могут преодолевать до 1200-1500 км и способны сильно осложнить жизнь украинской противовоздушной обороне.

В ночь на 31 июля жители Киева сняли на видео момент удара Вооруженных сил России по военным объектам Украины. На одном из видео слышна объявленная в украинской столице воздушная тревога, затем последовал взрыв и яркая вспышка. На других кадрах можно увидеть последствия удара — пожар, который разгорелся на объекте после атаки армии России. Еще на одном видео очевидцы сняли сразу несколько ударов: в небе подряд загорелись пять ярких вспышек.

Ранее в ВСУ пожаловались, что не могут перехватывать российские беспилотники.