Стало известно, какие дроны могли атаковать Киев во время ночного удара

Реактивные дроны «Герани-3» могли применяться во время мощного ночного удара крылатыми ракетами по объектам в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).

Источник напоминает, что дроны этого типа летят со скоростью до 500 км/ч и могут преодолевать до 1200-1500 километров.

«Если утверждения о налете реактивных «Гераней» верны, то реактивные дроны могут сильно осложнить жизнь украинской ПВО», — говорится в публикации.

Авторы пояснили, что, во-первых, резко сокращается время подлета: вместо пары часов — несколько десятков минут, из-за чего резко снижается шанс отразить атаку системами противовоздушной обороны. Во-вторых, для борьбы с ними требуются полноценные зенитно-ракетные комплексы, либо новые средства борьбы, которых у Киева нет.

«ВХ» также обращает внимание, что была изменена тактика ударов, в которой дроны разных версий можно активно сочетать. По оценкам экспертов, при таком сценарии обычные бензиновые «Герани» можно применять не только массово для того, чтобы измотать системы ПВО, но и точечно — по отдельным объектам, где нужна высокая плотность.

В ночь на 31 июля жители Киева сняли на видео момент удара Вооруженных сил России по военным объектам Украины. На одном из видео слышна объявленная в украинской столице воздушная тревога, затем последовал взрыв и яркая вспышка. На других кадрах можно увидеть последствия удара — пожар, который разгорелся на объекте после атаки армии России. Еще на одном видео очевидцы сняли сразу несколько ударов: в небе подряд загорелись пять ярких вспышек.

Ранее в ВСУ пожаловались, что не могут перехватывать российские беспилотники.