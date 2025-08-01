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Стала известна цель ночной атаки БПЛА по Киевской области

Российские беспилотники поразили промышленные объекты в Киевской области
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Кадр из видео/Telegram-канал «Военная хроника»

Российские ударные дроны-камикадзе «Герань-3» ночью 1 августа поразили промышленные объекты в Киевской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Российские ударные беспилотники «Герань» ночью поразили объекты в промышленной зоне на северо-западе города Белая Церковь в Киевской области», — говорится в публикации.

Уточняется, что на территории промзоны был зафиксирован масштабный пожар.

В ночь на 31 июля жители Киева сняли на видео момент удара Вооруженных сил России по военным объектам Украины. На одном из видео слышна объявленная в украинской столице воздушная тревога, затем последовал взрыв и яркая вспышка. На других кадрах можно увидеть последствия удара — пожар, который разгорелся на объекте после атаки армии России. Еще на одном видео очевидцы сняли сразу несколько ударов: в небе подряд загорелись пять ярких вспышек.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по объекту в Ирпене Киевской области. Ракета была запущена с истребителя МиГ-31К. Одновременно в воздух подняты стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые направились к рубежам пуска крылатых ракет.

Ранее в ВСУ пожаловались, что не могут перехватывать российские беспилотники.

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