Пассажир самолета открыл аварийный выход, чтобы подышать свежим воздухом

Пассажир самолета открыл аварийный выход после посадки в китайском аэропорту, сообщает Need To Know.

Рейс China Eastern Airlines вылетел из города Чанши в провинции Хунань и прибыл в международный аэропорт Куньмин Чаншуй около 8:42 утра 12 мая. Когда самолет рулил по взлетно-посадочной полосе, один из пассажиров дернул ручку аварийного выхода и развернул эвакуационный трап.

После этого, по словам очевидцев, на борту лайнера «начался хаос». Виновник инцидента пояснил, что лишь хотел «подышать свежим воздухом». Из-за этого остальным пассажирам пришлось задержаться при высадке из самолета примерно на 20 минут.

Нарушитель порядка покинул борт в сопровождении сотрудников полиции. Согласно китайским законам, за открытие аварийного выхода мужчине грозит штраф в размере от 100 до 200 тыс. юаней (почти 2,3 млн рублей — прим. ред.) в зависимости от самолета и обстоятельств инцидента.

Ранее самолет с 334 пассажирами загорелся при взлете, когда пилот перепутал право и лево.