Адвокат предупредил о штрафе для спешащих покинуть борт турецких компаний

Пассажиров турецких авиакомпаний, которые встают со своих мест до полной остановки двигателей самолета, теперь ждут не только предупреждения, но и реальные последствия. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Джандаш Гюрол.

По словам юриста, за такие действия могут назначить административный штраф, а в некоторых случаях даже внести нарушителя в «черный список» авиакомпании.

С 2 мая в Турции вступили в силу новые меры, утвержденные Генеральным управлением гражданской авиации. Они касаются роста числа случаев, когда пассажиры игнорируют правила безопасности — встают с мест до отключения сигнала, запрещающего движение по салону, или даже пытаются курить на борту.

Фиксировать нарушения теперь будут не только камеры наблюдения, установленные в салоне, но и сами бортпроводники. Каждый член экипажа отвечает за определенный участок салона и обязан сообщать капитану лайнера о пассажирах, не соблюдающих инструкции.

Хотя в документе напрямую не указывается размер штрафов, юрист подчеркнул, что в случае возникновения угрозы для безопасности или срыва вылета по расписанию ответственность может быть крайне серьезной. По его словам, если из-за поведения одного человека рейс задерживается на несколько часов, авиакомпания несет убытки в десятки тысяч долларов — именно такую сумму могут взыскать с виновника в судебном порядке.

Гюрол пояснил, что после официального объявления по громкой связи оно становится обязательным к выполнению. Тот, кто его нарушает, автоматически считается нарушителем порядка на борту. За подобное поведение может последовать протокол и штраф.

В то же время Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) не одобрила введение штрафов для пассажиров, которые покидают свое место на борту до полной остановки самолета, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров. Он отметил, что Росавиация обсудит с авиационными властями и авиакомпаниями Турции введенные штрафы, так как важно понять, как они будут отражаться на гражданах России.

Ранее пассажир самолета открыл аварийный выход, чтобы подышать свежим воздухом.