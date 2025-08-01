На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Судже потерявшая телят корова девять месяцев бродила по минным полям

Регнум: в Судже корова девять месяцев бродила по минным полям в поисках телят
true
true
true
close
Shutterstock

В Суджанском районе Курской области потерявшая телят корова девять месяцев бродила по минным полям в поисках своих детей. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram-канале.

«Зорька девять месяцев провела под обстрелами, лишилась глаза и части копыта. Животное продолжало бродить по минным полям в поисках телят и мешала саперам работать», — говорится в публикации.

«Регнум» приводит слова фермера из села Русское Поречное Алексея Бобровского, который решил остаться дома со своим стадом. Мужчина доил коров, кормил новорожденных телят.

«Я хорошо знал местность, и мне это пригодилось, однажды пришлось выводить раненых солдат», — рассказал собеседник агентства.

Но боевые действия продолжались и фермеру все же пришлось покинуть опасный район, он стал последним, кто покинул населенный пункт.

Позднее Бобровскому позвонили саперы, которые занимались разминированием территорий и пожаловались на Зорьку, которая ходила по полям и громко мычала, призывая своих телят, которые не смогли выжить в зоне боевых действий.

Тогда мужчина хотел забрать животное, но корова снова сбежала и в какой-то момент прибилась к дому в курской деревне Водяное, где о Зорьке позаботились — мать шестерых детей Елена Пасашкова не смогла сдержать слез, когда узнала историю коровы. Женщина, заявив, что судьба «привела к ней родную душу», рассказала, что тоже потеряла глаз, у нее была операция на ноге и ей многое пришлось пережить: потеря своего дома и скитания с ребенком-инвалидом.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами