Регнум: в Судже корова девять месяцев бродила по минным полям в поисках телят

В Суджанском районе Курской области потерявшая телят корова девять месяцев бродила по минным полям в поисках своих детей. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram-канале.

«Зорька девять месяцев провела под обстрелами, лишилась глаза и части копыта. Животное продолжало бродить по минным полям в поисках телят и мешала саперам работать», — говорится в публикации.

«Регнум» приводит слова фермера из села Русское Поречное Алексея Бобровского, который решил остаться дома со своим стадом. Мужчина доил коров, кормил новорожденных телят.

«Я хорошо знал местность, и мне это пригодилось, однажды пришлось выводить раненых солдат», — рассказал собеседник агентства.

Но боевые действия продолжались и фермеру все же пришлось покинуть опасный район, он стал последним, кто покинул населенный пункт.

Позднее Бобровскому позвонили саперы, которые занимались разминированием территорий и пожаловались на Зорьку, которая ходила по полям и громко мычала, призывая своих телят, которые не смогли выжить в зоне боевых действий.

Тогда мужчина хотел забрать животное, но корова снова сбежала и в какой-то момент прибилась к дому в курской деревне Водяное, где о Зорьке позаботились — мать шестерых детей Елена Пасашкова не смогла сдержать слез, когда узнала историю коровы. Женщина, заявив, что судьба «привела к ней родную душу», рассказала, что тоже потеряла глаз, у нее была операция на ноге и ей многое пришлось пережить: потеря своего дома и скитания с ребенком-инвалидом.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.