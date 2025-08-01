После крупного пожара жителей новосибирского Академгородка попросили не выходить из дома

В Новосибирске после пожара в Академгородке людей попросили оставаться дома

После пожара в Академгородке жителей Новосибирска попросили не выходить из дома. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

«Густой дым поднялся после того, как загорелся склад института. Возгорание оперативно локализовали, но дым распространился по окрестностям. Местных жителей призывают не выходить без необходимости на улицу и не открывать окна», — сказано в материале.

Как сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск», в МЧС по Новосибирской области пояснили, что возгорание произошло в четырехэтажном кирпичном складе. Предварительная площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

Очевидцы также сообщали о звуке, похожим на взрыв, пишет Telegram-канал «Сибирский Экспресс».

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