В России потушили 66 лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы потушили 66 лесных пожаров в 20 регионах России за сутки

Лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили в России 66 лесных пожаров на площади 4246 гектаров. Об этом сообщала Авиалесоохрана.

«За прошедшие сутки в 20 регионах России лесопожарные силы ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 4246 гектаров», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что к полуночи 1 августа на территории страны действовали 100 лесных пожаров на площади 17 666 гектаров, которые активно тушили.

Наибольшую площадь пожаров зафиксировали в Якутии — там было 7 пожаров на 13 422 гектарах.

30 июля в Карелии в Лоухском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Такое решение принял глава региона Артур Парфенчиков по итогам заседания комиссии по ЧС.

В середине июля на всей территории региона ввели особый противопожарный режим. Парфенчиков уточнил, что запрещается использовать открытый огонь на землях любых категорий, а за невыполнение этого требования гражданам грозит штраф от 40 до 50 тыс. руб., юридическим лицам – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее возле Геленджика произошел лесной пожар.