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Азербайджанское СМИ стало использовать устаревшие названия городов РФ

Азербайджанское Minval Politika стало называть Калининград Кенигсбергом
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Азербайджанское Minval Politika стало называть Калининград Кенигсбергом после того, как ТАСС использовал армянский топоним Степанакерт вместо азербайджанского Ханкенди. Об этом Minval Politika сообщило в своем Telegram-канале, но затем удалило пост.

Примером неправильного использования топонимов стали заголовки «Россия разместила в Кенигсберге С-400 и ударные системы» и «Генерал бундесвера: НАТО уничтожит Кенигсберг». Оренбург в одной из публикаций назван казахским названием Орынбор, а Волга — хазарским названием Итиль.

Использование армянского названия могло быть сочтено признаком сепаратизма. Город Ханкенди (Степанакерт) является столицей Нагорного Карабаха. После того, как использование термина Степанакерт вызвало возмущение Баку, ТАСС внес правки исходную статью.

Ханкенди был переименован в Степанакерт в 1923 году в честь армянского революционера, руководителя Бакинской коммуны Степана Шаумяна. В 1991-2023 годах город был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. После того как Азербайджан взял населенный пункт под свой контроль, ему вернули историческое название.

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