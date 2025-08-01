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ТАСС изменил название бывшей столицы Нагорного Карабаха после требования Азербайджана

ТАСС изменил название «Степанакерт» на Нагорный Карабах после требования Баку
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ТАСС

Российское госагентство ТАСС сменило армянское название города Степанакерт на Нагорный Карабах в своей статье о сносе памятника художнику Ивану Айвазовскому.

Ранее Азербайджан призвал агентство извиниться из-за использования названия «Степанакерт» вместо азербайджанского «Ханкенди» в публикации.

В МИД страны заявили, что ждут от ТАСС соответствующих правок, в ином случае в отношении его деятельности в республике «будут приняты соответствующие меры».

В ведомстве также предупредили, что если российская сторона продолжит искажать азербайджанские топонимы, то в соответствии с принципом взаимности Азербайджан будет называть различные топонимы в России своими историческими названиями.

Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана в результате однодневной спецоперации в сентябре 2023 года. Армянское население было вынуждено покинуть регион, а Баку восстановил контроль над всей международно признанной территорией.

Ранее депутат Водолацкий назвал подлым снос памятника Айвазовскому в Карабахе.

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