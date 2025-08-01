В Москве мужчина, выбросивший с 16-го этажа супругу и дочь, предстанет перед судом

В Москве будут судить мужчину, выбросившего с 16-го этажа жену и ребенка

В Москве перед судом предстанет 39-летний мужчина, выбросивший из окна жену и маленькую дочь. Об этом сообщает прокуратура столицы.

В ведомстве подтвердили информацию о том, что фигурант страдает психическим расстройством, поэтому в момент инцидента «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мужчину арестовали после того, как в прошлом году под окнами многоэтажного дома нашли женщину и ее младенца, после выпадения из окна они не выжили.

По данным СМИ, москвич сбросил обоих с 16-го этажа, за ними последовали разные вещи. Сам фигурант закрылся в квартире, но сотрудники правоохранительных органов смогли попасть в жилье.

После произошедшего он попал в токсикологическое отделение, где ему оказали помощь. Предполагалось, что в этот день он принимал антидепрессанты.

Ранее в Астрахани мужчина приревновал сожительницу к приятелю и столкнул его с балкона.