В Москве мужчина выбросил младенца и жену с 16-го этажа. Его госпитализировали связанным В Москве задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна

Мужчина выбросил женщину и сына из окна 16-го этажа в ЖК «Лефортово парк» в Москве. После этого он встал у пролета и продолжил бросать на асфальт вещи из квартиры. Дверь оперативникам он открывать отказывался, и в итоге его задерживали сотрудники СОБР «Столица». По словам очевидцев, отца семейства пришлось связать. Мотивы преступления по-прежнему непонятны, но ряд СМИ сообщают, что супруги находились под действием наркотических средств.

У дома по улице Красноказарменной в ЖК «Лефортово парк» на юго-востоке Москвы обнаружены тела женщины и ребенка, возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего), сообщает СК России.

«В настоящее время по подозрению в совершении расследуемого преступления задержан 39-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Прокуратура Москвы заявила о гибели женщины 1988 года рождения и ее сына 2023 года рождения.

Telegram-канал Mash передал, что на асфальт сначала упал младенец, через 30 секунд — его мама Милена.

Как развивались события

В пресс-службе столичного управления МВД рассказали, что сообщение о падении женщины и ребенка из окна жилого дома на Красноказарменной поступило в 9:00 мск. На место прибыли полицейские.

«Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка», — сообщили в МВД.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что мужчина, сбросив женщину с ребенком из окна, продолжил бросать на улицу различные предметы. Около 9:45 корреспондент Mash сообщал, что полицейские по-прежнему не могут попасть в квартиру. На месте находятся машины скорой, МЧС и ОМОН.

Спустя некоторое время преступника задержали сотрудники СОБР «Столица» главного управления Росгвардии по Москве. Мужчину увезли на скорой. По словам очевидцев, его пришлось связать.

Жители ЖК «Лефортово парк» были разбужены громкими криками еще около 7 утра. Скандалили мужчина и женщина, громко плакал ребенок. Тем не менее, никто из соседей не стал вызывать полицию.

Сейчас на месте проходят обыски, полиция опрашивает соседей.

Кем оказался преступник

По предварительной информации, преступление совершил сотрудник банка Александр Липатов. Ему 39 лет.

По одной из версий, Липатов сначала выбросил ребенка из окна в ЖК «Лефортово парк», следом толкнул жену. По другой, мужчину выбросил только сына, а 36-летняя Милена бросилась вслед за младенцем сама. И Липатов, и его супруга были под сильнодействующими веществами.

Бывшие коллеги характеризуют девушку с положительной стороны.

«Милена – моя бывшая коллега, мы с ней работали на заводе в Барнауле. Могу охарактеризовать ее как доброго порядочного, отзывчивого человека! Для меня это новость является шоком», – заявила в беседе с «Газетой.Ru» Мария (имя изменено по просьбе источника).

«С ее мужем я лично не знакома. О муже она ничего не рассказывала. Я точно не знаю [когда переехала в Москву], мне кажется лет семь назад. Знаю, что до декрета она работала в компании Heineken», – добавила девушка.

Липатова доставили в токсикологическое отделение больницы. Он находится в тяжелом состоянии.

В квартире семьи нашли упаковку от антидепрессантов. Также силовики обнаружили странные записки, сделанные на бумаге.

Семья перебралась в Москву из Барнаула несколько лет назад, в ЖК «Лефортово парк» они проживали около полутора лет. Соседи рассказали, что часто видели Милену на детской площадке с ребенком. Ранее каких-то громких конфликтов в семье не было.