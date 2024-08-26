Москвич, выбросивший с 16-го этажа жену и сына, вышел из комы. Его собираются допросить Выбросивший из окна жену и сына москвич Липатов вышел из комы

Александр Липатов, который 25 августа выбросил с 16-го этажа свою супругу и сына в ЖК «Лефортово парк», вышел из комы. Сейчас у его палаты дежурят полицейские, в скором времени его собираются допросить. Как пишут СМИ, Липатова госпитализировали с отравлением препаратами. Предположительно, перед происшествием мужчина принял большую дозу антидепрессантов — в квартире нашли полупустую упаковку таблеток. Что еще известно о семье Липатовых — в материале «Газеты.Ru».

Александр Липатов, выбросивший с 16-го этажа свою супругу и годовалого сына, вышел из комы. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, мужчину в скором времени должны допросить. Сейчас у его палаты дежурят полицейские.

25 августа между Александром и его женой Миленой возник конфликт. Их соседи по ЖК «Лефортово парк» рассказали, что проснулись около семи утра от криков в квартире и детского плача, но вызывать правоохранителей не стали.

После этого мужчина, как сообщал SHOT, вылез на окно полностью голым и скидывал оттуда вещи. В какой-то момент Александр выкинул из окна годовалого сына и свою супругу. По другой версии, женщина бросилась вслед за младенцем сама.

Мужчину вскоре задержали сотрудники СОБР «Столица» главного управления Росгвардии по Москве. По некоторой информации, Липатов забаррикадировался в квартире, и правоохранителям пришло брать ее штурмом. При этом Mash писал, что Александр сам открыл силовикам дверь и не оказывал им сопротивления.

Мужчину госпитализировали с сильным отравлением препаратами в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он находился в тяжелом состоянии и впал в кому. Предварительно, Липатов отравился антидепрессантами — в квартире, как уточняет SHOT, нашли полупустой блистер «Феварина». Его назначают при депрессиях и обсессивно-компульсивном расстройстве.

Baza также сообщает, что Липатов находился под действием антидепрессантов. Большую дозу препаратора мужчина, предположительно, принял до происшествия.

В квартире, помимо полупустой упаковки таблеток, обнаружили следы борьбы, в том числе клок волос, и пять листов с рукописным текстом.

У мужа были панические атаки, жена обращалась к психотерапевту

Как пишет kp.ru, супруги познакомились в Барнауле. Александр, закончивший учебу по направлению «Банковское дело. Экономика», работал в отделении Центробанка по Алтайскому краю.

Милена, как указано на ее станице в «Одноклассниках», отучилась в барнаульской гимназии №27, а затем поступила на исторический факультет в Алтайский государственный университет. Закончив бакалавриат, девушка продолжила обучение в магистратуре по направлению экономики и менеджмента.

Судя по профилю на сайте LinkedIn, Милена сначала работала младшим менеджером по экспорту на Барнаульском патронном заводе, после чего получила повышение до старшего менеджера, ответственного за рынок США.

Вместе с мужем Александром она переехала в Москву около семи лет назад. Липатов продолжил карьеру в ЦБ РФ, играл в корпоративной команде регулятора по волейболу, а Милена — устроилась в компанию Heineken. В последнее время женщина занимала должность старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами.

Mk.ru выяснил, что переезд в столицу, где мужчине предложили место в центральном офисе Банка России, дался семье нелегко.

«Весь процесс переезда [у Александра] сопровождался многочисленными нервными срывами и паническими атаками, от которых не помогали лекарства. По воспоминаниям знакомых, он без причины мог лечь посреди комнаты, закрыть голову руками и начать кричать», — говорится в публикации.

Не так давно ему предложили повышение — Липатова выдвинули на должность главного менеджера. Карьерные изменения, как отмечает издание, Александр также переживал тяжело. Однако, по данным SHOT, из Центробанка мужчина уволился весной этого года.

Mk.ru уточняет, что Липатов был хорошим семьянином, с женой никогда не ругался, совместный ребенок был для супругов долгожданным. Мальчика воспитывали по новейшим методикам, родители в его присутствии никогда не выясняли отношений и не повышали голос. При этом в апреле 2024-го Милена обратилась за помощью к психотерапевту, по какой причине — она не рассказала даже родственникам.

У семьи остался кот

После происшествия, как писал SHOT, соседи Липатовых около суток искали семейного любимца — рыжего кота по кличке Кеша. Предполагалось, что питомец мог сбежать в момент трагедии.

Позже выяснилось, что все это время кот просидел в шкафу, ни разу не мяукнув. Кешу обнаружили в квартире. Когда соседи выпустили его из укрытия, питомец попросил воды.

Сейчас животному ищут новых хозяев. Известно, что коту нужен особый уход — у него больной кишечник. Кроме этого, несколько месяцев назад ветеринары прописали животному успокоительное средство.