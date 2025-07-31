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Россиянин из ревности столкнул приятеля с балкона девятого этажа

В Астрахани мужчина приревновал сожительницу к приятелю и столкнул его с балкона
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Астрахани задержан местный житель, который на почве ревности вытолкнул с балкона нетрезвого приятеля. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 29 июля. В полицию поступило сообщение о том, что с балкона девятого этажа одной из многоэтажек выпал мужчина. Спасти пострадавшего не удалось.

Следователи установили, что в день происшествия потерпевший распивал спиртные напитки с приятелем и его сожительницей. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора на почве ревности, в какой-то момент обвиняемый столкнул своего оппонента с балкона девятого этажа.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. 49-летнему фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Невинномысске сосед вытолкнул женщину из окна третьего этажа. 33-летний обвиняемый поссорился со своей соседкой на кухне общежития и намеренно вытолкнул женщину в открытое окно. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты. Злоумышленника задержали, он признался в содеянном.

Ранее пьяный россиянин жестоко избил приятеля и вытолкнул его из окна.

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