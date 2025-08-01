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Госдума рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми

Володин: Госдума приоритетно рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах
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PH888/Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми до полутора лет при рождении второго или последующего ребенка. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает пресс-служба ГД.

По словам Володина, возможность воспользоваться ипотечными каникулами позволит снизить финансовую нагрузку на молодую семью. Спикер подчеркнул, что повышение рождаемости — вопрос будущего России, ее успешного развития.

Володин добавил, что необходимо создавать все условия, чтобы многодетных семей становилось больше.

До этого сообщалось, что для россиян с детьми могут сделать длинные кредитные каникулы. Отмечалось, что с седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном размере, то есть льготное начисление процентов будет возможно только в первые полгода реструктуризации.

Тем временем в России фиксируют высокую востребованность семейной ипотеки. По словам гендиректора «Дом.РФ» Виталия Мутко, с помощью этой программы российские семьи приобрели уже более 81,5 млн квадратных метров жилья.

Ранее экономист дал советы тем, кто столкнулся с трудностями при погашении кредита.

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