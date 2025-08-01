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«Безопасно, но бессмысленно»: эксперты оценили эффективность гомеопатии

Специалист Марьяновский: эффективность гомеопатии научно не доказана
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Несмотря на рекомендации многих врачей, слепо верить в эффективность гомеопатических препаратов нельзя – на сегодняшний день нет никаких научных подтверждений, что они действительно помогают. Об этом НСН заявил директор некоммерческого партнерства «Производители биодобавок» Леонид Марьяновский.

Гомеопатия – это нетрадиционная медицина, не имеющая никакой научной статистики, подчеркнул эксперт.

«У БАДов тоже нет подтверждённых результатов, но при этом БАДы – это не лекарства, там нельзя провести клиническое исследование, не с чем сравнивать», — отметил он, добавив, что популярность многих препаратов объясняется просто активной рекламой со стороны компаний.

При этом гомеопатические препараты перед выходом на рынок тоже проходят проверку на безопасность, отметила исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина. По ее словам, хотя в таких средствах используются очень маленькие дозы действующих веществ, все-таки их должен назначать врач.

«Есть производители, которые выпускают безрецептурные лекарства, они проходят проверку, конечно, с точки зрения безопасности. Такие препараты точно не навредят», — заключила Неволина.

До этого ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что среди россиян уровень доверия к гомеопатическому методу за последние семь лет вырос и связан с личным опытом. Так, гомеопатическому методу и лекарствам доверяет треть россиян, информированных о гомеопатии, — 32%, что выше на 7 п.п. результатов замера 2017 года. При этом доверие напрямую связано со степенью осведомлённости — среди хорошо информированных его уровень достигает 44%.

Ранее россиян предупредили об опасности покупки лекарств на маркетплейсах.

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