Все больше россиян верят в гомеопатию

Уровень доверия к гомеопатическому методу за последние семь лет вырос и связан с личным опытом — об этом говорит исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Гомеопатическому методу и лекарствам доверяет треть россиян, информированных о гомеопатии, — 32%, что выше на 7 п.п. результатов замера 2017 года. При этом доверие напрямую связано со степенью осведомленности — среди хорошо информированных его уровень достигает 44%.

Как показал опрос, личный опыт использования часто приводит к формированию лояльного отношения в дальнейшем. Так, 59% принимающих гомеопатические лекарственные средства делают это неоднократно или систематически. Более двух третей активных пользователей (64%) и дальше планируют использовать такие лекарства, если того вновь потребует их состояние. Среди систематических пользователей этот показатель достигает 80%.

Практика повторного применения коррелирует с оценкой эффективности: активные пользователи гомеопатии (64%) ставят наиболее высокие оценки. В 2025 году 59% опрошенных, имеющих опыт применения, назвали гомеопатию в разной степени эффективным методом лечения, в то время как в 2017–2018 годах действенность этого метода терапии отмечало 48–53% участников опроса среди пользователей.

При использовании гомеопатических препаратов респонденты больше всего удовлетворены удобством приема лекарств (77% в той или иной степени удовлетворены), отсутствием побочных эффектов (70%), полнотой и понятностью информации о препаратах (58%), доступностью информации о препаратах (53%) и эффективностью лечения (50%).

Пользователи гомеопатии предпочитают комбинировать разные виды медикаментов: 53% опрошенных пользователей гомеопатии совмещали эти лекарства с другими препаратами. 41% сообщили, что обходились только ею.

«Здесь наблюдается общемировая тенденция, соответствующая принципам интегративной медицины, когда для достижения оптимального эффекта используются разные, но дополняющие друг друга принципы лечения, — комментирует Надежда Панченко, директор Национальной ассоциации интегративной медицины. — Российское законодательство не разделяет лекарственные средства на категории при контроле качества: гомеопатические препараты проходят те же обязательные клинические испытания, что и традиционные».

Практически по всем аудиториям опрошенных в 2025 году фиксируется более взвешенный подход к выбору лекарств: решение о приеме препаратов принимается в зависимости от конкретной ситуации (44%).

Более половины россиян обращаются к врачам: почти в трети случаев решение о применении гомеопатических средств осуществлялось по рекомендации врача поликлиники или больницы, еще 24% опрошенных начали прием по рекомендации врача-гомеопата.

«Назначение лекарств — зона профессиональной ответственности врача. Ключевой этап лечения — не выбор лекарства, а точная диагностика, анализ клинической картины и индивидуальных особенностей пациента. Только специалист компетентен определить диагноз и подобрать персонализированную схему лечения (будь то гомеопатия, «классические» препараты или их сочетание», — говорит Ирина Никулина, генеральный директор БУАРОН в России. — Это не вопрос предпочтений, а стандарт качественной медицины, где во главе которой стоят безопасность и результат».

Четверть опираются на советы родственников и знакомых (26%). Среди других факторов принятия решения: применение гомеопатии на основе информации в интернете (11%), на основе прошлого опыта и по рекомендации фармацевта в аптеке (по 8%).

Больше половины опрошенных, встречающих информацию о гомеопатии, полагают, что транслируемая СМИ информация о методе только частично достоверна, а на 56% — нет. Каждый четвертый (23%) отмечает, что в большинстве случаев такие сообщения недостоверны, заявляют об обратном 13%.

Портрет типичного пользователя гомеопатии (79% пользователей гомеопатии): женщины в возрасте 35–44 года (32%) и 45–59 лет (35%), проживающие в одной из столиц (27%) или других крупных городах не менее 500 тысяч жителей (25%), преимущественно с высшим образованием (67%) и доходом выше среднего (46%).

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