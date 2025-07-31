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Россиян предупредили об опасности покупки лекарств на маркетплейсах

Специалист Кременсков: россиянам не стоит покупать лекарства на маркетплейсах
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Покупка лекарственных препаратов на маркетплейсах грозит серьезными рисками для здоровья. Об этом НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков, комментируя новость о том, что в онлайн-магазинах продолжают находить большое количество незарегистрированных препаратов.

Эксперт отметил, что так покупатель может приобрести препарат, который не проходил тестирование в России, что может обернуться трагическим исходом. По его словам, многие из товаров сертифицированы, однако, площадка не может проверить абсолютно все из них.

«Маркетплейс в таком случае может отреагировать только на жалобы. Я надеюсь, в будущем маркетплейсы свой ассортимент приведут в порядок. Лекарства надо продавать именно на нишевых маркетплейсах», — добавил Кременсков.

Врач-офтальмолог, офтальмохирург, заместитель руководителя по научно-клинической работе детских глазных клиник «Ясный взор» Виктория Баласанян рассказала «Газете.Ru», что все больше людей заказывают очки на маркетплейсах. По ее словам, за этим скрывается серьезная опасность для зрения. Это касается всех очков — как солнцезащитных, так и корригирующих (для улучшения остроты зрения).

Ранее в Совфеде рассказали, как защитить россиян от подорожания лекарств.

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