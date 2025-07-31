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В России спрогнозировали на август резкое падение цен на некоторые продукты

Экономист Балынин: в августе цены на борщевой набор упадут на 20%
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

В августе ожидается снижение цен на борщевой набор сразу на 20%. Продукты для винегрета в это же время подешевеют на 24-27% — такая разница ожидается на фоне снижения стоимости овощей к концу лета, рассказал aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В первую очередь падение цен затронет картофель – по словам эксперта, он может подешеветь сразу в 1,5-2 раза. Лук и морковь упадут в цене на 35%, свекла – на 20%.

«На квашеной капусте и соленых огурцах за счет снижения цен получится сэкономить примерно 30% и 15% соответственно, – добавил Балынин.

Подсолнечное масло, консервированный горошек будут стоить также, однако различные акции в магазинах могут помочь россиянам сэкономить до 25% от исходной цены, напомнил эксперт. В этом случае, согласно расчетам, стоимость винегрета в августе станет ниже на 30-33% в сравнении с текущим месяцем.

Что касается борщевого набора, то здесь снижение прогнозируется на уровне 14-20% за счет овощей и при ожидаемой стабильности цен на мясо и лавровый лист. Если фермеры соберут урожай в объемах, превышающих прогнозируемые, то динамика цен может показать еще более позитивные результаты, заключил экономист.

До этого первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников также заверил, что цены на борщевой набор и картофель, в частности, в России снизятся в начале осени 2025 года. По его словам, стоимость картофеля в магазинах подскочила на фоне реакции рынка на перепроизводство в 2023 году. Он отметил, что тогда был собран большой урожай, что снизило закупочные цены до минимальных значений.

Ранее минсельхоз попросил производителей ограничить цены на продукты.

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