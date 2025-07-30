Потребительские цены в России снизились за неделю на 0,05%

МЭР: годовая инфляция с 22 по 28 июля замедлилась до 9,02%

Годовая инфляция в России с 22 по 28 июля замедлилась до 9,02 с 9,17% неделей назад. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития (МЭР).

«Годовая инфляция на 28 июля зафиксирована на уровне 9,02%», — приводятся данные в обзоре.

МЭР отмечает, что в период с 22 по 28 июля на потребительском рынке сохраняется дефляция — цены снизились на 0,05%. Несмотря на это, фиксируется дальнейшее снижение цен на продовольственные товары (-0,24%) и ускоренное удешевление плодоовощной продукции.

До этого преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова спрогнозировала для «Газеты.Ru», что в августе 2025 года темпы годовой инфляции сохранят тенденцию к постепенному снижению. После достижения локального пика весной и ужесточения денежно-кредитной политики инфляционное давление начало постепенно ослабевать, отметила эксперт. Если текущая динамика сохранится, в августе годовая инфляция может замедлиться до примерно 8%, подчеркнула аналитик.

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