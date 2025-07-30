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Минсельхоз попросил производителей ограничить цены на продукты

«Ъ»: производители еды выступили против законодательного регулирования цен
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Министерство сельского хозяйства попросило несколько крупных производителей рассмотреть возможность введения законодательных поправок, предусматривающих регулирование цен на овощи, молочные и птицеводческие товары. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минсельхоза.

В публикации говорится, что задумка властей предусматривает ограничение путем обязательной продажи в рознице 80–90% такой продукции через долгосрочные договоры с фиксированными или формальными ценами, а также с ранее установленными ценовыми диапазонами.

По словам двух источников издания, производители не согласились поддержать инициативу. По данным журналистов, Минсельхоз направил письмо в Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальный союз производителей плодов и овощей, Национальный союз птицеводов (НСП) и Российский птицеводческий союз (РПС).

В РПС отказались от обсуждения предложения, назвав тему сложной. Другие производители также не ответили на письмо.

До этого заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что в период с 19 по 26 июля в российских магазинах подешевели морковь и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности.

Ранее стало известно, что московские рестораны почти полностью перешли на российские продукты.

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