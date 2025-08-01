Посол рассказал, что даст запуск прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией

Запуск прямого регулярного авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией будет способствовать развитию туризма и деловой активности между странами. Об этом ТАСС рассказал посол королевства в РФ Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад.

По его словам, прямое авиасообщения между странами также внесет вклад в развитие сферы паломничества на святые земли и активизацию предпринимательской деятельности.

Кроме того, посол высоко оценил сотрудничество с Россией, отметив, что взаимодействие двух стран «соотносится с общими устремлениями к укреплению экономических и культурных связей».

До этого министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф заявил, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией демонстрирует серьезный настрой в отношениях между странами. По словам министра, Саудовская Аравия серьезно относится к отношениям с РФ и их развитию. В данном контексте Бандар аль-Хурейф отметил отмену виз для саудовцев с российской стороны.

О том, что Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas с 1 августа начнет регулярные полеты между Эр-Риядом и Москвой, стало известно 10 июля. Полеты между международным аэропортом имени короля Халеда в Эр-Рияде и московским аэропортом Внуково будут выполняться три раза в неделю.

Ранее Nordwind получила разрешение на рейсы Москва — Пхеньян.