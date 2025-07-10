Между Россией и Саудовской Аравией откроется прямое воздушное сообщение

Flynas с 1 августа начнет регулярные полеты из Эр-Рияда в Москву

Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas с 1 августа начнет регулярные полеты между Эр-Риядом и Москвой. Об этом со ссылкой на заявление перевозчика сообщает ТАСС.

Полеты между международным аэропортом имени короля Халеда в Эр-Рияде и московским аэропортом Внуково будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Новые рейсы предоставят пассажирам авиакомпании дополнительный удобный вариант прямого авиасообщения между двумя государствами.

14 июня саудовский генеральный прокурор заявил, что власти России и Саудовской Аравии прорабатывают запуск прямых авиарейсов между двумя странами.

2 июня сообщалось, что российские и монгольские власти ведут работу, направленную на возобновление прямого авиасообщения между столицами двух государств.

27 мая стало известно, что авиакомпания Ethiopian Airlines планирует сделать ежедневными рейсы из Эфиопии в Россию.

Ранее сообщалось, что мужчину, живущего больше месяца в стамбульском аэропорту, отправят на родину.