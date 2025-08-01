В пяти зонах отдыха Москвы запретили купаться

В Москве запретили купаться в пяти зонах отдыха из-за ухудшения качества воды

В пяти зонах отдыха столицы запретили купаться из-за ухудшения качества воды. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

«В 5-ти зонах отдыха: озеро «Черное» (ЗелАО), озеро «Белое» (ВАО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Мещерское (ЗАО), качество воды ухудшилось и в настоящее время купание в указанных водоемах не рекомендуется», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в этих местах можно находиться для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга, но без купания.

По состоянию на 31 июля из 9 зон отдыха функционируют 4 зоны отдыха с организованным купанием: Тропарево (ЮЗАО), «Пионерский пруд» (ЦАО), Школьное озеро (ЗелАО), Путяевский пруд №1» (ВАО), добавили в Роспотребнадзоре.

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