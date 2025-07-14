Юрист ответила, какое наказание грозит родителям за прогулки детей у воды

Родителям может грозить уголовная ответственность за прогулку детей у водоема без присмотра, поскольку они несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность ребенка, а водоем — относится к небезопасным местам. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

«Неважно, ушел ребенок без спроса или с согласия родителей: если он один находится у воды, то на взрослых может быть возложена ответственность. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, защите прав и законных интересов детей положен штраф — от 100 до 500 рублей», — сказала эксперт.

Однако она уточнила, что для привлечения к ответственности о бездействии родителей должны сообщить в полицию. Если же с ребенком что-то случится на водоеме, например, он начнет тонуть, взрослых ждет уже уголовная ответственность. Так, им грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до года, заключила Георгиева.

Координатор добровольного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Валентина Наумова до этого говорила, что водоемы представляют одну из главных опасностей для детей на летних каникулах, если они купаются без присмотра взрослых или в непредназначенных для этого местах.

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