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Почти 80% россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,4% россиян, работу одобряют 74,7%
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Алексей Даничев/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% опрошенных граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели с 21 по 27 июля 2025 года методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность при доверительной вероятности 95% не превышает 1%.

По данным опроса, 78,4% респондентов заявили о доверии президенту, тогда как 16,8% выразили обратное мнение. Работу Путина на посту президента одобрили 74,7% россиян, обратного мнения придерживались 15,7%.

Деятельность российского правительства поддержали 49,5% участников опроса, 20% высказались против. Доверие премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 59,7% опрошенных, не доверяют ему 20,4%.

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 33,7% граждан отдали бы голоса за «Единую Россию», 10,3% — за ЛДПР, 9,5% — за КПРФ, 7,5% — за партию «Новые люди», 4% — за «Справедливую Россию — Патриоты — За правду». О готовности проголосовать за непарламентские партии сообщили 9,3% респондентов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск.

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