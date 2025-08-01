Петербуржец получил в лицо струю из баллончика и лишился сумки с 2 млн рублей

В Петербурге мужчину залили перцовкой и отобрали у него сумку с 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге ограбили мужчину с помощью перцового баллончика. Об этом стало известно 78.ru.

Сообщение об ограбление поступило в экстренные службы вечером 31 июля. Около 19:25 у дома № 65 по Октябрьской улице в Колпино неизвестный распылил в лицо мужчине перцовый баллончик и отобрал у него сумку с деньгами.

50-летний петербуржец уточнил, что в сумке находились 2 млн рублей, iPhone 7, а также ключи от квартиры и банковские карты.

Грабитель, по словам, потерпевшего скрылся с места происшествия на электросамокате. Позже выяснилось, что он забрал деньги и ценные вещи, а от сумки избавился, бросив ее на дороге.

Нападавшего ищут, возбуждено уголовное дело.

До этого в Екатеринбурге подростки потребовали у прохожего сигареты и деньги и избили за отказ. Инцидент произошел утром 27 июля на Билимбаевской улице. Около двадцати молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет подошли к местному жителю у продуктового магазина и потребовали сигареты и деньги. После отказа один из нападавших ударил 50-летнего мужчину ногой в спину, затем толпа начала его преследовать. Как рассказала дочь пострадавшего, они окружили ее отца около подъезда, облили перцовым баллончиком и пытались сбить на скутере.

Ранее в Тюмени мужчина избил 98-летнюю пенсионерку ради 29 тысяч рублей.