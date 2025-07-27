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В Екатеринбурге подростки потребовали у прохожего сигареты и деньги и избили за отказ

Толпа подростков напала на мужчину в Екатеринбурге за отказ дать денег
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Shutterstock

В Екатеринбурге толпа подростков напала на мужчину, который вышел в магазин за хлебом. Об этом Ura.ru сообщила дочь пострадавшего.

Инцидент произошел утром 27 июля на Билимбаевской улице. Около двадцать молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет подошли к местному жителю у продуктового магазина и потребовали сигареты и деньги. После отказа один из нападавших ударил 50-летнего мужчину ногой в спину, затем толпа начала его преследовать. Как рассказала дочь пострадавшего, они окружили его около подъезда, облили перцовым баллончиком и пытались сбить на скутере.

«Он пришел домой весь в крови, раны на руках и ногах, он не видел и не мог дышать из-за воздействия перцового баллончика. Моему отцу 50 лет, у него астма и проблемы с тазобедренными суставами», — отметила дочь пострадавшего.

Полиция задержала пятерых подозреваемых, включая предполагаемого организатора нападения. Остальные участники скрылись с места происшествия. По словам участкового, это не первый случай нападений со стороны данной группы подростков.

По словам собеседницы агентства, даже оказавшись в отделении, подростки вели себя вызывающе: шутили, смеялись и грубили пострадавшим, не признавая своей вины и ответственности. Семья пострадавшего обратилась в полицию с заявлением, он прошел судмедэкспертизу.

Ранее в Калининграде подростки напали на мужчину после замечания.

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