В Тюмени мужчина избил 98-летнюю пенсионерку ради 29 тысяч рублей

Тюменец избил 98-летнюю ветерана ВОВ и отобрал у нее 29 тысяч рублей

В Тюмени рецидивист проник в квартиру к знакомой пенсионерке, избил ее и ограбил, сообщили в областной прокуратуре.

В мае этого года 53-летний тюменец решил похитить деньги у одинокой пожилой женщины, которой он ранее оказывал услуги сантехника. Мужчина пришел домой к 98-летней пенсионерке, и та впустила его, не подозревая о реальных намерениях гостя. Но злоумышленник с порога потребовал отдать ему хранящиеся в доме наличные и получил отказ.

Тогда он несколько раз ударил жертву в область головы и тела, взял в руки металлические ножницы и направил их в сторону пенсионерки. После этого потерпевшая указала, где хранит сбережения. Мужчина забрал 29 тыс. рублей у ветерана ВОВ и скрылся. Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Личность нападавшего установили, изъяв биологические следы, и возбудили против него уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Мужчина задержан и заключен под стражу.

Ранее волгоградец ограбил пенсионерку, избив ее кувалдой.