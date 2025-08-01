На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в 89 км от Петропавловска-Камчатского после сильного землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 89 км. Глубина — 26,2 км. Магнитуда — 5,5», — говорится в сообщении.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону.

Последствия коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупреждают, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще не менее месяца. ООН уже предложила свою помощь.

Ранее на Камчатке за сутки зафиксировали около 120 афтершоков.