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В Карелии ввели особый противопожарный режим

Парфенчиков: на всей территории Карелии введен особый противопожарный режим
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Иоанн Ткаченко/«Газета.Ru»

Из-за жаркой погоды с 15 июля на всей территории Карелии введен особый противопожарный режим, сообщил в своем Telegram-канале губернатор республики Артур Парфенчиков.

Он уточнил, что запрещается использовать открытый огонь на землях любых категорий, а за невыполнение этого требования гражданам грозит штраф от 40 до 50 тыс. руб., юридическим лицам – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

30 июня губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в регионе локализовали самый крупный лесной пожар площадью 220 тыс. гектаров. По словам политика, площадь данного возгорания почти в семь раз превышала площади других пожаров, бушевавших на территории российского субъекта.

В Забайкальском крае с 27 марта действовал особый противопожарный режим, который был отменен 11 июля.

Накануне спасатели ликвидировали ландшафтный пожар, затронувший солнечную электростанцию в Крыму. Северный ветер и высокая температура воздуха мешали тушить возгорание, однако его удалось локализовать, а затем и ликвидировать.

Ранее в Забайкалье эвакуировали дачный поселок из-за лесного пожара.

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