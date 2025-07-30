В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Республике Карелия в Лоухском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Такое решение принял глава региона Артур Парфенчиков по итогам заседания комиссии по ЧС, пишет Карелinform.ru.

«В районе действуют семь лесных пожаров на площади почти 184 га. Наиболее крупный очаг — 130 га — зафиксирован в Рувозерском лесничестве. Погодные условия — жара и отсутствие дождей — осложняют тушение», — сказано в материале.

В середине июля на всей территории региона ввели особый противопожарный режим. Парфенчиков уточнил, что запрещается использовать открытый огонь на землях любых категорий, а за невыполнение этого требования гражданам грозит штраф от 40 до 50 тыс. руб., юридическим лицам – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

До этого спасатели ликвидировали ландшафтный пожар, затронувший солнечную электростанцию в Крыму. Северный ветер и высокая температура воздуха мешали тушить возгорание, однако его удалось локализовать, а затем и ликвидировать.

Ранее в Карелии нашли двух туристов из группы, потерявшейся во время сплава на байдарках.